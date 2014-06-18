В Петербурге арестован мужчина, убивший прохожего в Красном селе

Он останется под стражей как минимум до 9 октября.

Суд в Санкт-Петербурге принял решение об аресте Сергея Бабушкина, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно материалам дела, Бабушкин без видимых причин напал на незнакомых прохожих в Красном Селе в ночь на субботу. Используя колюще-режущий предмет, он убил одного мужчину на месте и попытался нанести удар в шею проходившей мимо женщине. Ей удалось выжить благодаря своевременной медицинской помощи.

Бабушкин останется под стражей как минимум до 9 октября.

Ранее мы сообщили о том, что суд вынес приговор в отношении петербурженки за тяжелое ДТП с мотоциклистом.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)