В Петербурге на 72 часа продлили задержание подозреваемому в мошенничестве гражданину Израиля

В соответствии с законодательством РФ действия Карту могут быть квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, за которые предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Московский районный суд Петербурга вынес постановление о продлении срока задержания на 72 часа в отношении Джошуа Карту. Ему вменяют ч. 1349 ст. 18, ч. 1343 и 2 ст. 18 УК США (заговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничество с использованием электронных средств), сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 21 августа.

Следователь, ходатайствуя о страже, указал, что сотрудники отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Петербургу линейного отдела МВД России в Пулково 19 августа на территории аэропорта задержали гражданина Израиля, которого разыскивали США. Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Установлено, что фигурант и иные лица с 2013 по 2017 годы обманывали инвесторов по всему миру, в том числе – в округе Мэриленд и других местах США, путем продвижения и продаж брендов бинарных опционов, с использованием онлайн-маркетинговых компаний. В результате потерпевшим причинен ущерб в размере около 60 млн долларов США.

В соответствии с законодательством РФ действия Карту могут быть квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, за которые предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Карту не трудоустроен, постоянного места жительства в Санкт-Петербурге не имеет, однако имеет паспорт гражданина иностранного государства, что дает возможность беспрепятственно пересечь границу РФ, тем самым воспрепятствовать производству экстрадиционной проверки. По ходатайству прокурора судебное заседание было отложено. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Приморье задержали находившегося в международном розыске гражданина Литвы.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга