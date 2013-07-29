Экскурсия в аптеку Пеля

Экскурсия в аптеке доктора Пеля пройдет 4 августа. Начало в 15:00 и 18:00. Для посетителей любого возраста.

Посетители аптеки Пеля узнают о развитии отечественной фармацевтики, зелейных лавках, первых аптеках Петербурга. Вы познакомитесь со знаменитой династией аптекарей Пелей.

Известные на всю страну фармацевты поставляли лекарства ко двору его императорского величества. Они стали одними из первых в России, кто произвел таблетки, пилюли и ампулы. Вокруг этой династии ходило много слухов, многие обвиняли их в изучении алхимии...

Вы посетите торговый зал аптеки с полностью восстановленными интерьерами времен петербургского модерна, сможете рассмотреть медицинские инструменты и аппараты разных эпох. На полках в музее можно найти химическую утварь, старинные лекарства в гербовых флаконах с оригинальными сигнатурами и старинные рецепты...

Фото: ВКонтакте / Музей "Аптека доктора Пеля". Официальная группа