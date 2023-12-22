Под Зеленогорском построят апарт-отель

Проект создаётся для тех, кто хотел бы иметь 30-40 кв.м за городом с полным набором услуг.

Компания Fizika Development (входит в "Еврострой-Развитие") намерена построить апартаменты бизнес-класса недалеко от Зеленогорска. На своей территории площадью 9 га девелопер планирует построить пятиэтажный комплекс на 600-700 апартаментов. Об этом сообщил управляющий партнер Fizika Development Александр Кравцов.

Апартаменты будут расположены между Зеленогорском и Рощино. Проект создаётся для тех, кто хотел бы иметь 30-40 кв.м за городом с полным набором услуг. Кравцов отметил, что в настоящее время компания работает над документами. Строительство планируется начать не ранее 2025 года.

По оценке заместителя руководителя филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Александра Волошина, общая стоимость реализации проекта под Зеленогорском с учетом отделки может составить около 3 млрд рублей. Управляющий партнер компании "Брокерус" Алексей Лазутин оценил необходимые инвестиции из расчета около 300 тыс. рублей за кв.м строящейся недвижимости с учетом оборудования.

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Фото: Pxhere