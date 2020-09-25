Благоустройство ансамбля "Ильинская слобода" проходит в Красногвардейском районе

Вдоль Охты обустроены зоны для отдыха, игр, смотровые площадки, велосипедные и пешеходные дорожки. Важное значение придается сохранению исторических объектов.

В Красногвардейском районе Петербурга, вдоль берегов реки Охты появились новые общественные пространства, которые являются частью масштабного проекта "Ильинская слобода". Завершение проекта запланировано на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района.

Вдоль Охты обустроены зоны для отдыха, игр, смотровые площадки, велосипедные и пешеходные дорожки. Важное значение придается сохранению исторических объектов. Один из них – пороховой погреб Охтинского порохового завода 1805 года постройки, который был отреставрирован. По инициативе студентов Политехнического университета здесь была установлена диорама порохового завода и модель пушки петровских времен.

На противоположном берегу Охты пространство стало продолжением сада "Времена года", оформленного в едином стиле. Здесь созданы зоны для спокойного отдыха со смотровыми площадками, качелями и спусками к воде. Детская площадка-автогородок стала особенностью этого участка.

Все объекты оборудованы освещением и системами видеонаблюдения.

Работы по благоустройству проводились в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" по поручению губернатора Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что обновленный сад Александра Матросова открыли на севере Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Красногвардейский район Санкт-Петербурга