Благоустройство ансамбля "Ильинская слобода" проходит в Красногвардейском районе

В Красногвардейском районе Петербурга, вдоль берегов реки Охты появились новые общественные пространства, которые являются частью масштабного проекта "Ильинская слобода". Завершение проекта запланировано на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района.
Вдоль Охты обустроены зоны для отдыха, игр, смотровые площадки, велосипедные и пешеходные дорожки. Важное значение придается сохранению исторических объектов. Один из них – пороховой погреб Охтинского порохового завода 1805 года постройки, который был отреставрирован. По инициативе студентов Политехнического университета здесь была установлена диорама порохового завода и модель пушки петровских времен.
На противоположном берегу Охты пространство стало продолжением сада "Времена года", оформленного в едином стиле. Здесь созданы зоны для спокойного отдыха со смотровыми площадками, качелями и спусками к воде. Детская площадка-автогородок стала особенностью этого участка.
Все объекты оборудованы освещением и системами видеонаблюдения.
Работы по благоустройству проводились в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" по поручению губернатора Петербурга.
Ранее мы сообщили о том, что обновленный сад Александра Матросова открыли на севере Петербурга.
Фото: ВКонтакте / Красногвардейский район Санкт-Петербурга
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