СМИ: мошенники купили домен сайта российского банка

Сейчас сайт закрыт и платежные операции через него недоступны.

Неизвестные купили домен, который Альфа-банк использовал в 2019 году для заключения онлайн сделок с гарантией исполнения обязательств. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

Покупка домена помогла мошенникам полностью восстановить сайт сервиса "Безопасная сделка". В настоящее время копия сайта нерабочая. В беседе с "Коммерсантом" представитель банка подтвердил, что веб-ресурс закрыт и платежные операции через него недоступны, "поэтому для клиентов он безопасен".

Специалисты подчеркивают, что такие фейковые сайты – нечастое явление. Чаще всего по такой схеме злоумышленники разыскивают человека, который намерен совершить сделку. Далее они предлагают жертве осуществить это посредством заинтересованного лица и предоставляют ссылку на фейковый сайт. В конечном итоге деньги поступают мошенникам.

Ранее интернет-мошенники развели 74-летнего жителя Петербурга на 38,5 тыс. рублей.

Фото: pexels.com