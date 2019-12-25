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В Петербург из Алтая привезли 2 тысячи аквариумных рыб
Сегодня, 14:28
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nastya960

В Петербург из Алтая привезли 2 тысячи аквариумных рыб

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В Петербург прибыли тернеции.

В грузовом терминале аэропорта Пулково сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проконтролировали ввоз 2 тысяч аквариумных рыб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В грузовом терминале аэропорта Пулково должностные лица осуществили ветеринарный контроль 2 тысяч тернеций. Аквариумные рыбы прибыли воздушным транспортом из Алтайского края. Получателем выступил индивидуальный предприниматель из Петербурга.

Тернеция – пресноводная лучепёрая рыба семейства харациновых размером до 4,5 см. Обитает в реках Бразилии, Аргентины и Парагвая.

За 5 месяцев из Петербурга "улетели" 83 экзотических черепашки.

Фото: Россельхознадзор

 

Теги: аквариумные рыбы, пулково, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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