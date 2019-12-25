Акробат из цирка на Фонтанке попал в больницу после неудачного приземления

Он упал с качелей во время сальто и потерял сознание. Но быстро пришел в себя и отправился домой.

В субботу, 3 апреля, во время выступления артист упал со встречных качелей и потерял сознание. Акробата срочно госпитализировали. Об этом сообщили работники цирка в своем Instagram-аккаунте.

Сейчас мужчина пришел в себя, его отпустили домой. Сам артист уверяет, что поправился. Он отметил, что инцидент является "рабочим моментом" и в случившемся нет ничего страшного. Акробат уже хочет вновь выйти на сцену, чтобы и дальше радовать зрителей.

Инцидент, который произошел вчера с акробатом на встречных качелях лишний раз подтверждает сложность и опасность работы в манеже, - подчеркнули работники цирка Чинизелли.

Ранее на Piter.tv сообщили, что итальянский цирк Тоньи возвращается на сцену цирка на Фонтанке.

Фото: pixabay