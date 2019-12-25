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Акробат из цирка на Фонтанке попал в больницу после неудачного приземления
Сегодня, 15:18
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kraratau27

Акробат из цирка на Фонтанке попал в больницу после неудачного приземления

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Он упал с качелей во время сальто и потерял сознание. Но быстро пришел в себя и отправился домой.

В субботу, 3 апреля, во время выступления артист упал со встречных качелей и потерял сознание. Акробата срочно госпитализировали.  Об этом сообщили работники цирка в своем Instagram-аккаунте. 

Сейчас мужчина пришел в себя, его отпустили домой. Сам артист уверяет, что поправился. Он отметил, что инцидент является "рабочим моментом" и в случившемся нет ничего страшного. Акробат уже хочет вновь выйти на сцену, чтобы и дальше радовать зрителей.

Инцидент, который произошел вчера с акробатом на встречных качелях лишний раз подтверждает сложность и опасность работы в манеже,

- подчеркнули работники цирка Чинизелли.

Ранее на Piter.tv сообщили, что итальянский цирк Тоньи возвращается на сцену цирка на Фонтанке.

Фото: pixabay

Теги: петербург, цирк на фонтанке
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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