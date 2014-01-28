Петербургские депутаты закон о борьбе с борщевиком

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский обратил внимание на увеличивающееся число жалоб граждан на данное растение.

Депутаты планируют объединить силы экспертов, ученых и представителей власти для разработки законопроекта Петербурга, направленного на борьбу с опасными инвазивными растениями, такими как борщевик.

Сегодня в Мариинском дворце состоялся семинар, посвященный мерам по сдерживанию распространения борщевика в городской среде. Спикер Законодательного собрания Александр Бельский обратил внимание на увеличивающееся число жалоб граждан на данное растение. Семинар стал площадкой для обмена опытом и изучения успешных практик борьбы с борщевиком в других регионах.

Бельский отметил, что, несмотря на значительные финансовые вложения, проблема остается актуальной. Борьба с борщевиком на возделанных полях приносит результаты, однако в зонах дорог и парков справиться с ним сложнее. Площадь заражения борщевиком в Петербурге превышает 50 гектаров, очаги встречаются во всех районах города. Ежегодные затраты на борьбу составляют десятки миллионов рублей. Садово-парковые службы проводят многократные покосы и обработки химическими средствами, но эти меры временно замедляют распространение растения, не устраняя проблему окончательно.

Ранее мы сообщили о том, что памятник Петру I работы Церетели могут перевезти из Москвы в Петербург.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)