В Петербурге 30 мая пройдет акция "Синяя птица"

Мероприятие посвящено борьбе с рекламой наркотиков.

В понедельник, 30 мая, в Петербурге состоится акция "Синяя птица - безопасная территория". Добровольцы выйдут на закраску незаконной рекламы о продаже психоактивных веществ. Мероприятие пройдет в 18 районах. Об этом сообщили в пресс-центре "Контакт".

Участником движения может стать каждый. Если увидели преступную рекламу, информацию и фото о ней можно оставить в сообщения группы Волонтеры КОНТАКТА. Пресс-центр "Контакт"

Ранее на Piter.tv: на улице Коллонтай школьница отравилась неизвестным веществом.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "ГЦСП "КОНТАКТ"