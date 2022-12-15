В Петербурге раскрыли аферу с выдуманными поставками брендовых товаров из Китая

Оперативники установили личность подозреваемой, а также особенности разработанной ей аферы.

В Петербурге уголовный розыск раскрыл аферу с выдуманными поставками брендовых товаров из Китая. Жертвам обмана предлагались предметы роскоши по цене ниже рыночной. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники 14 декабря пришли с обыском к 40-летней уроженке Якутии, проживающей в Приморском районе Петербурга.

В августе 2022 года в полицию Приморского района с похожими заявлениями обратились уроженка Приморского края и гражданин одной из сопредельных стран. Они стали жертвами мошенничества, правда, в разное время. Иностранца обманули осенью 2021 года, а женщину – в июне 2022 года. Обоих привлекло заманчивое предложение от некой Ольги подзаработать на продаже партии luxury-товарах, поставляемых из Китая. При этом стоимость вещей была в разы ниже рыночной. Ольга рассказала о том, что у неё якобы хорошие контакты с представителями бизнеса из Китая, и есть логистические цепочки, позволяющие привозить брендовые вещи практически по себестоимости. Потерпевшие внесли 100% предоплату в общей сумме – почти 5 миллионов рублей. После чего шла череда отговорок: то поставщики подвели, то проблемы с логистикой на складах в Москве. В конечном итоге Ольга переставала выходить на связь. По обоим фактам следователи возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Оперативники установили личность подозреваемой, а также особенности разработанной ей аферы. Для убеждения "клиента" злоумышленница приобретала в обычном магазине брендовый товар, например, iPhone по его рыночной цене. Затем продавала его будущей жертве за 30 тысяч рублей, выдавая за экземпляр из Китая. "Клиент" убеждался, что гаджет настоящий и соглашался стать участником выгодного бизнес-проекта.

В ходе обыска в квартире подозреваемой сотрудники полиции изъяли 17 банковских карт и несколько гаджетов, в том числе два телефона iPhone Pro Max.

Подозреваемая задержана. Полиции предстоит установить другие эпизоды аферы. Уже сейчас известно о четырех подобных преступлениях, совершенных в отношении петербуржцев. По двум фактам также уже возбуждены уголовные дела, а общая сумма похищенных денег – почти 6,5 миллионов рублей.

Ранее в Ленобласти жертвами мошенника стали десять дачников.

Видео: МВД