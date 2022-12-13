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В квартире жителя Красного Села нашли полкилограмма марихуаны
Сегодня, 11:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В квартире жителя Красного Села нашли полкилограмма марихуаны

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Задержанный был неоднократно судим.

Полицейскими задержан петербуржец, хранивший у себя дома наркотические вещества. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Красном Селе во время обысков в квартире на Стрельнинском шоссе у ранее неоднократно судимого 43-летнего мужчины были изъяты две банки с марихуаной. Также в гараже на Пушкинское шоссе изъято шесть пакетов и банка с марихуаной. Общий вес наркотика превысил 500 граммов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ранее в Пулково в багаже пассажирки нашли 10 килограммов травы гармалы.

Фото: МВД

Теги: красное село, марихуана, наркотики
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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