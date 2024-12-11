Зарплаты петербургских курьеров увеличились более чем на 300% за пять лет

На данный момент местные работодатели предлагают курьеру со стопроцентной занятостью заработную плату в размере 139,8 тысяч рублей в месяц.

За последние пять лет средние зарплаты курьеров в Петербурге увеличились более чем на 300%, сообщает пресс-служба сервиса поиска работы "HeadHunter Северо-Запад".

В 2024 году профессия курьера вновь вошла в список самых востребованных в городе, заняв 12-е место. За прошедший год компании искали более 15 тысяч курьеров, что привело к росту спроса на эти позиции на 23%.

На данный момент местные работодатели предлагают курьеру со стопроцентной занятостью заработную плату в размере 139,8 тысяч рублей в месяц. Это на 25,6 тысяч больше, чем годом ранее, и на 105,2 тысячи больше, чем в январе 2020 года. Кроме того, этот показатель превышает средний доход жителя Петербурга на 57 тысяч рублей.

Максимальная зарплата курьеров в городе также выросла: с 49,7 тысяч рублей в 2020 году до 223,9 тысяч рублей в 2025 году.

Ранее мы сообщили о том, что баланс между работой и личной жизнью получилось найти у 42% петербуржцев.

Фото: Piter.TV