Историческому Дому Поршнева в Петербурге возвращают прежний облик

Купола и шпили Дома Поршнева обновили во время капремонта в Петербурге.

В Петербурге близится к завершению капитальный ремонт крыши исторического Дома Поршнева на набережной Черной Речки. Работы направлены на восстановление внешнего облика здания начала XX века.

В ходе ремонта специалисты заменили металлическое покрытие общей площадью 1550 кв. м. Также они привели в порядок 3 купола, 2 из которых увенчаны шпилями. Металлические элементы очистили от ржавчины и обработали грунтовкой. В ближайшее время шпили планируют покрасить.

Кроме того, рабочие отремонтировали смотровую площадку, расположенную над главным куполом, а также металлические решетки и тумбы на крыше.

Губернатор Александр Беглов отметил, что исторические здания за пределами центральных районов сохраняют память о прошлом городских территорий. По его словам, многие такие объекты в последние годы получили статус памятников и вошли в городские программы капитального ремонта и реставрации.

Пятиэтажный Дом Поршнева с большой аркой построили в 1902–1903 годах по проекту техника-архитектора Меера Розензона. До революции здание принадлежало Дмитрию Поршневу. Его отец Иван владел кирпичными заводами.

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Фото: пресс-служба Смольного