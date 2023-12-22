В Петербурге задержали профессионального квартирного вора

Он опустошал квартиры туристов, которые снимали посуточно жильё.

Оперативники угрозыска Петербурга задержали профессионального квартирного вора. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В конце 2023 – начале 2024 года в отделы полиции Центрального района поступил ряд заявлений от туристов о том, что их обкрадывали в квартирах, которые они снимали посуточно в историческом центре города.

Все преступления совершались по одной схеме: во время отсутствия в квартире арендаторов туда кто-то проникал и забирал деньги и ценные вещи. При этом в квартире ничего не было повреждено, а замки и окна не были взломаны.

Сразу же были проверены собственники жилья и предыдущие жильцы, однако данные версии себя не оправдали. Через некоторое время оперативники вышли на след подозреваемого ранее судимого 69-летнего жителя Ломоносова. К криминалу он "пристрастился" еще в молодости и первый свой срок получил в 1970-х годах. Полицейские 5 марта задержали подозреваемого.

Как оказалось, мужчина ориентировался на те квартиры, которые были популярны среди гостей города для остановки в краткосрочных путешествиях. Находя подходящий объект в объявлениях, он по отзывам смотрел, кто и на какой срок там останавливается. После этого он договаривался с хозяевами квартир и при получении ключей делал их дубликаты. Чтобы знать, когда в квартире никого нет, подозреваемый оставлял в подъезде самокат со скрытой камерой.

На данный момент задокументировано два факта противоправной деятельности задержанного. Двое граждан сопредельного государства (40 и 48 лет), и 45-летний житель Владимира, приехавшие в Петербург с туристическими целями. Они лишились в общей сложности более 120 тысяч рублей и заявили об этом в полицию. При обыске у жителя Ломоносова обнаружены целые связки ключей. В настоящее время ведется комплекс мероприятий по установлению домовладельцев, квартиры которых успел "посетить" подозреваемый. Возбуждены два уголовных дела по статье 158 УК РФ (кража).

Около месяца назад в Петербурге был задержан рецидивист-карманник из Хабаровска. За плечами вора-рецидивиста более 10 судимостей за карманные кражи.

Фото и видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти