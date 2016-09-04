В прокуратуру обратилась одинокая мама шестерых детей.

Гатчинской городской прокуратурой восстановлены жилищные права многодетной семьи. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуру обратилась одинокая мама шестерых детей по вопросу отказа администрации в постановке её семьи на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма.

Установлено, что женщина проживает с детьми в Гатчине не менее пяти лет, но зарегистрирована в другом субъекте РФ.

Гатчинской городской прокуратурой в суд предъявлено заявление об установлении факта постоянного проживания заявителя и ее детей в Гатчине не менее 5 лет. Заявление прокурора удовлетворено в полном объеме, необходимый юридический факт установлен, права заявителя восстановлены.

Документы для постановки на учет уже находятся на рассмотрении в органе местного самоуправления.

Фото: Piter.tv