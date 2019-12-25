Ленобласть и Петербург столкнулись с ростом сезонных инфекций.

За минувшую неделю в Петербурге и Ленинградской области зарегистрировали почти 28,5 тысячи случаев гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. В Северной столице выявили более 19 тысяч заболевших, в регионе — свыше 9,4 тысячи. Об этом 17 ноября сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, сейчас в обоих регионах преобладают вирусы негриппозной этиологии. Среди них — риновирусы, парагрипп и аденовирусы. Таким образом, основной причиной сезонного подъема заболеваемости остаются респираторные инфекции, не связанные с вирусом гриппа.

В Петербурге прививки от гриппа сделали 1 780 103 человека, в том числе 484 554 ребенка. Вакцинацией охвачено 31,8 % населения города. В Ленинградской области привились 521 831 житель, включая 163 784 детей. Это 26,5 % населения региона.

Неделей ранее в Петербурге и Ленобласти зарегистрировали более 24 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Тогда в Северной столице выявили свыше 15,2 тысячи заболевших, а в Ленинградской области — более 8,8 тысячи.

В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация остается наиболее эффективным способом защиты от гриппа и его тяжелых осложнений. В группу повышенного риска входят часто болеющие ОРВИ люди, пациенты с хроническими заболеваниями, маленькие дети, пожилые и беременные женщины. Для формирования иммунитета после прививки требуется около 2 недель.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)