Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

"Ъ": в Минздраве разработали новые правила медосмотра водителей. По информации от источника, ссылающегося на проект приказа профильного ведомства, кандидатов на место водителя будут обязывать сдавать кровь и мочу. Эти анализы специалисты проверят на хронический алкоголизм, а также на ряд запрещенных веществ. Врачи установят наличие или отсутствие у водителей опиатов, каннабиноидов, кокаина и метадона.

В СМИ уточнили, что врачи будут направлять водителя на исследования в том случае, если замечены признаки хронического алкоголизма. Также данная процедура станет обязательной мерой для тех граждан, которые были лишены прав, в частности, за вождение в нетрезвом состоянии. Конкретные способы выявления болезни в документе не указываются. Приказ вступит в законную силу с 1 января 2022 года. Сейчас текст проходит проверку экспертов в Аналитическом центре при правительстве России.

Если у кандидата выявляются положительные результаты проб, то водителя перенаправят для прохождения полноценного обследования в специальную клинику. Следующим этапом тестирования станет проверка мочи на наличие или отсутствие психоактивных препаратов в организме. Такой анализ предстоит тем водителям, у которых ранее были выявлены признаки наркологической зависимости, а также тем, кто хочет вернуть водительские права после их лишения.

С 1 апреля россияне сдают экзамен на водительские права по новым правилам.

Фото: Piter.tv