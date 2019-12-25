Мизулина: школы Ленобласти получили угрозы о нападении

Всего под угрозой оказались учебные заведения в девяти регионах страны.

Накануне учащиеся и родители в Ленинградской области и других регионах России получили через электронные журналы угрозы о возможных атаках на школы. Эту информацию опубликовала в своем Telegram-канале Екатерина Мизулина, возглавляющая "Лигу безопасного интернета".

Мизулина отметила, что такие сообщения поступили в системы ГИС "СОЛО" в 47-м регионе, а также в "ГИС в сфере образования" в Крыму, АИС "Электронный журнал" в Ростовской области и Красноярском крае, а также в "Дневник.ру" в Воронежской области.

Позже стало известно, что всего под угрозой оказались учебные заведения в девяти регионах страны. Мизулина сообщила, что правоохранительные органы уже занимаются расследованием данного инцидента.