В Новом Девяткино бизнесмен ударил знакомого ногой в область паха

Возбуждено уголовное дело.

В субботу, 7 декабря, около 12:00, со стороны дома на улице Арсенальной в Новом Девяткино была вызвана скорая помощь, которая забрала безработного мужчину с травмой мошонки, разрывом левого яичка и гематомой правого яичка.

Как информирует телеканал "Санкт-Петербург", на следующий день сотрудники полиции арестовали 44-летнего предпринимателя. В ходе расследования выяснилось, что мужчины отмечали праздник, и у них возник спор. В результате бизнесмен атаковал своего знакомого, нанеся удар ногой в область паха.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что супруг убил жену топором и в линолеуме закопал под Волховом.

Фото: Piter.TV