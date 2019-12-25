Новая разработка ЛЭТИ поможет быстрее определить эффективность антибиотиков

В ЛЭТИ создают прибор, который ускорит выявление устойчивости бактерий к антибиотикам.

Ученые Санкт-Петербургского электротехнического университета "ЛЭТИ" разрабатывают устройство для ускоренной диагностики антибиотикорезистентности. Прибор позволит определять устойчивость бактерий к антибиотикам по анализу крови примерно за 15 минут. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Сейчас лабораторные исследования, необходимые для определения чувствительности бактерий к препаратам, могут занимать более суток. Сокращение этого срока позволит врачам быстрее получать данные для выбора подходящей антибактериальной терапии.

Разрабатываемый прототип работает совместно с микрофлюидным чипом. Он подготавливает биологический материал к исследованию и позволяет проводить анализ небольших объемов пробы.

Параллельно специалисты создают опытный образец устройства в портативном корпусе и программное обеспечение для обработки полученных данных.

В планах разработчиков на 2026 год — подготовить рабочий прототип и подать заявку на регистрацию прав на результат интеллектуальной деятельности. Следующим этапом должна стать сертификация устройства в качестве медицинского изделия.

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Фото: Magnific