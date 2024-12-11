В канализационном коллекторе в Невском районе обнаружили "тряпочную паутину"

Такой материал недопустим к сбросу в систему водоотведения.

При реконструкции тоннельного канализационного коллектора в Невском районе Петербурга в нем снова обнаружили большое количество "тряпочной паутины". Об этом рассказали 27 января в "Водоканале".

В предприятии напомнили, что такой материал недопустим к сбросу в систему водоотведения.

Проблема сброса различного мусора, влажных салфеток и другой нерастворимой гигиенической продукции в канализацию остается актуальной. Так, смывая в унитаз что-то кроме водорастворимой туалетной бумаги, вы способствуете образованию засоров. Пресс-служба "Водоканала"

При обнаружении неисправности на уличных сетях водоотведения необходимо обратиться на горячую линию "Водоканала" по телефону: 305-09-09, или в городской мониторинговый центр – 004. А если нарушение возникло на внутридомовых сетях, то в свою управляющую компанию.

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Видео: пресс-служба "Водоканала"