Петербург и Брест договорились развивать сотрудничество в промышленности

Центр белорусской техники планируют построить в Петербурге в 2027 году.

Петербург планирует расширить сотрудничество с промышленными предприятиями Бреста. Об этом 29 октября заявил губернатор Александр Беглов во время визита в Беларусь.

Делегация Северной столицы посетила производственные площадки города и ознакомилась с работой оборудования и выпускаемой продукцией. Среди представленных разработок были музыкальная дорожная разметка, которая издаёт звук при движении по ней автомобилей, а также аппараты для мойки и сушки бутылок.

В рамках поездки состоялся XVI Совет делового сотрудничества России и Беларуси. По итогам встречи стороны заключили отраслевые соглашения и подтвердили намерение развивать промышленную кооперацию. Беглов отметил, что белорусские предприятия располагают современными производственными мощностями и выпускают продукцию, востребованную в Петербурге.

Беларусь входит в тройку крупнейших торговых партнёров города. Петербург закупает в республике пассажирский транспорт и коммунальную технику. Кроме того, на 2027 год запланировано начало строительства Центра белорусской техники в Северной столице.

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Фото: Piter.tv