В Ленобласти сокращается время продажи крепкого алкоголя

Речь идет об объектах, расположенных в МКД.

В Ленобласти с 1 сентября в многоквартирных домах сокращается время продажи крепкого алкоголя. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Ленинградской области.

С 1 сентября в силу вступает запрет на торговлю алкогольной продукцией после 23:00 в расположенных в многоквартирных домах барах и буфетах.

Госдума РФ в феврале 2024 года приняла закон о запрете "наливаек" в жилых домах. Федеральная инициатива дала регионам право устанавливать свои параметры по ограничению торговли крепкими и пивными напитками в ночное время.

В Ленобласти рабочая группа депутатов, предпринимателей и представителей администрации опросила бизнес, проанализировала жалобы населения на круглосуточные точки продажи алкоголя, чтобы максимально корректно отразить в региональном законе ограничения на торговлю крепким алкоголем.

Согласно закону, на территории Ленобласти разрешено продавать алкоголь в барах и буфетах (речь идет об объектах, расположенных в МКД) только с 9:00 часов до 23:00. Исключения есть: в период празднования Нового года с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января (новогодняя ночь).

Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания допускается только в ресторанах, в барах, в кафе и буфетах, в том числе расположенных в МКД.

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