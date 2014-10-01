В результате ДТП на Южном шоссе скончался водитель "ВАЗ"

В салоне машины также находились еще два пассажира, которые получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.

В среду, 17 сентября, в 04:55, стало известно о серьезной аварии на 4 км Южного шоссе в Ленинградской области.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что виновником инцидента стал 21-летний водитель автомобиля марки "ВАЗ 2107", который двигался по направлению от Всеволожска к железнодорожной станции "Кирпичный завод". Он потерял контроль над машиной, вылетел на обочину дороги и врезался в дерево. Молодой человек погиб на месте.

В салоне машины также находились еще два пассажира, которые получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, другой – в состоянии средней тяжести.

Правоохранительные органы проводят расследование происшествия.