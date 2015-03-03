На Южном шоссе развалилась "Газель"

В четверг, 12 сентября, на Южном шоссе в Петербурге произошла авария с участием грузовой машины "Газель".
Водитель "Газели" не смог проехать под железнодорожным мостом из-за высоты своего фургона и случайно выгрузил на дорогу ящики с батонами и хлебом. Очевидцы опубликовали кадры с места инцидента в соцсетях.
Комментаторы отметили, что на данном участке дороги периодически возникают подобные ситуации.
Ранее мы сообщили о том, что в Мурино в отношении 16-летнего водителя возбуждено уголовное дело.
Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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