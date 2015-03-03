На Южном шоссе развалилась "Газель"

На данном участке дороги периодически возникают подобные ситуации.

В четверг, 12 сентября, на Южном шоссе в Петербурге произошла авария с участием грузовой машины "Газель".

Водитель "Газели" не смог проехать под железнодорожным мостом из-за высоты своего фургона и случайно выгрузил на дорогу ящики с батонами и хлебом. Очевидцы опубликовали кадры с места инцидента в соцсетях.

Комментаторы отметили, что на данном участке дороги периодически возникают подобные ситуации.