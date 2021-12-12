Во Всеволожском районе закончили ремонт трассы между Мяглово и поворотом на Ексолово

На данном участке специалисты использовали специальную георешетку для усиления дорожных покрытий.

Ленобласти завершился ремонт трассы, соединяющей населённые пункты Мяглово, Хапо-Ое, Озерки и Ексолово. В Всеволожском районе дорожники уложили почти четыре километра нового асфальтового покрытия.

На данном участке специалисты использовали специальную георешетку для усиления дорожных покрытий. Кроме того, дорожники нанесли новую разметку, установили дорожные знаки, укрепили обочины и отремонтировали автобусные остановки.

Ранее местные жители обратились с просьбой обновить данный участок дороги, поскольку он характеризуется высокой интенсивностью движения. Ремонт проводился в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Ранее мы сообщили о том, что на дороге от Гатчины до Куровиц заменили 20 км асфальта.

Фото: Telegram / Dorogi_lo