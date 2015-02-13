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На дороге от Гатчины до Куровиц заменили 20 км асфальта
Сегодня, 9:59
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На дороге от Гатчины до Куровиц заменили 20 км асфальта

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Сейчас ведется заключительная стадия реконструкции трассы.

Завершаются работы по крупному дорожному ремонту в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областной администрации.

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" специалисты заменили около 20 километров асфальтового покрытия на участке между Гатчиной и Куровицами.

Сейчас ведется заключительная стадия реконструкции трассы. Работники укрепляют обочины, обновляют автобусные остановки, наносят новую дорожную разметку и устанавливают дорожные знаки.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт участка Скандинавского шоссе завершен.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: безопасные качественные дороги, ленобласть
Категории: Лента новостей,

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