На дороге от Гатчины до Куровиц заменили 20 км асфальта

Сейчас ведется заключительная стадия реконструкции трассы.

Завершаются работы по крупному дорожному ремонту в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областной администрации.

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" специалисты заменили около 20 километров асфальтового покрытия на участке между Гатчиной и Куровицами.

Сейчас ведется заключительная стадия реконструкции трассы. Работники укрепляют обочины, обновляют автобусные остановки, наносят новую дорожную разметку и устанавливают дорожные знаки.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт участка Скандинавского шоссе завершен.

Фото: Правительство Ленобласти