Ремонт проспекта Мечникова оценили в Калининском районе

Рабочие уложили около 40 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах, а также нанесли долговечную разметку из термопластика.

В Калининском районе Петербурга завершились дорожные работы на проспекте Мечникова, которые проводились в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Участок протяженностью более 1,5 километра – от Лабораторного до Пискарёвского проспекта – полностью обновили. Рабочие уложили около 40 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах, а также нанесли долговечную разметку из термопластика. Для повышения качества использовалась система объемно-функционального проектирования. В состав покрытия вошел щебеночно-мастичный асфальтобетон SMA-16 с полимерно-битумными вяжущими компонентами, что делает магистраль устойчивее к климатическим нагрузкам.

Калининский район – один из крупнейших в Петербурге, он постоянно испытывает серьёзную транспортную нагрузку. В этом году здесь уже отремонтированы важные магистрали – проспект Непокорённых, ведущий к Пискарёвскому мемориальному кладбищу, и Меншиковский проспект. Теперь завершены работы на проспекте Мечникова. Помимо больницы, обновленная дорога обеспечивает подъезд к еще одной крупной клинике, гимназии, школе, дому детского творчества и детскому саду.

Всего в адресную программу ремонта Петербурга на 2026 год включено порядка 80 объектов. Ранее в городе уже завершилось масштабное обновление Невского проспекта (от площади Восстания до площади Александра Невского), Парашютной и Автозаводской улиц, Петербургского шоссе и ряда других магистралей. До конца текущего года в Калининском районе в нормативное состояние приведут еще около 14 километров дорог.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ищут подрядчика для строительства дороги на улице Сперанского за 450 млн рублей.

Фото: Правительство Петербурга