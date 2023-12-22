Рекорд по вылову корюшки прогнозируют в Ленобласти

В прошлом году рыбаки добыли 1 225 тонн этой рыбы.

Рыбаки Ленобласти и подразделения Рыбоохраны вместе готовятся к корюшковой путине. К 20 апреля в Новой Ладоге ожидают массовый ход рыбы.

В пятницу, 5 апреля, зампред правительства Ленинградской области Олег Малащенко проинспектировал готовность Рыбоохраны к "горячему" сезону. По его словам, промышленный лов корюшки проведут 15 предприятий в регионе.

В пресс-службе администрации Ленинградской области добавили, что в прошлом году рыбаки добыли 1 225 тонн этой рыбы.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти упростят безвозмездную передачу имущества СНТ в госсобственность.

Фото: Piter.TV (архив)