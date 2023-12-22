Восьмимесячный ребенок умер после кормления на Комендантском

Семья погибшего малыша неполная и не состоит на учете.

Утром в среду, 1 мая, в съемной квартире на Комендантском проспекте было обнаружено тело восьмимесячного мальчика без внешних признаков насильственной смерти. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам матери мальчика, 32-летней сотрудницы ветеринарной лаборатории, после кормления у ребенка начались колики и рвота, что впоследствии привело к трагическому исходу.

Тело направлено в морг для проведения всестороннего расследования обстоятельств гибели. Семья погибшего малыша неполная и не состоит на учете.

Ранее мы сообщили о том, что на Парашютной после кормления умерла новорождённая девочка.

Фото: Piter.TV