Годовалый ребенок получил серьезный ожог от антижира на улице Ушинского

Врачи оценивают состояние малыша как средней степени тяжести.

Утром 13 мая в Петербурге годовалый малыш получил тяжелые химические ожоги из-за бытового средства против жира и был экстренно госпитализирован. Согласно данным 78.ru, несчастье произошло в квартире на улице Ушинского.

Предположительно, ребенок случайно перевернул на себя бутылку с сильнодействующим очистителем, содержащим агрессивные вещества.

Медики удиагностировали у пострадавшего мальчика ожог третьей степени на правой конечности. Врачи оценивают состояние малыша как средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что управляющий кафе в Лодейном Поле задержан после смертельного отравления ребенка. Установлено, что 9 мая 2025 года управляющая лицом кафе, расположенного в городе Лодейное Поле, обеспечивала питание посетителей, не соответствующее необходимым стандартам безопасности, что привело к тяжёлым последствиям: употребляя пищу, приготовленную в данном заведении, трехлетняя девочка получила сильное отравление и умерла в больнице.

Фото: Unsplash (Crystal de Passillé)