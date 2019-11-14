Петербурженка собрала разноцветные грибы под Волосово

Среди собранных грибов были замечены рядовка фиолетовая, лисички и мухоморы. Хотя мухомор считается несъедобным, его можно использовать для приготовления настоек.

Хотя сезон "тихой охоты" подходит к концу, леса Ленинградской области всё еще дарят грибникам богатый урожай. Недавно жительница Петербурга вернулась домой с тремя полными корзинами разноцветных грибов.

Опытный грибник Наталия Архипова поделилась своим успехом в группе "Грибы и Грибники СПб" в социальной сети "ВКонтакте". Её улов был собран в Волосовском районе.

Среди собранных грибов были замечены рядовка фиолетовая, лисички и мухоморы. Хотя мухомор считается несъедобным, его можно использовать для приготовления настоек. Наталия отметила, что грибов в лесах сейчас настолько много, что их можно буквально "косить косой", однако она собрала лишь небольшое количество "на зубок".