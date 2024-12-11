ГАТИ проверила работу УК в Петродворцовом районе

Основная цель проверки – соблюдение управляющими организациями требований по зимней уборке придомовых территорий и кровель многоквартирных домов, а также их содержания.

Главный государственный жилищный инспектор Петербурга Ольга Акацевич проверила работу УК в Петродворцовом районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В осмотре также приняли участие заместитель главы администрации Петродворцового района Елена Сальман, специалисты Инспекции, руководители управляющих организаций района.

Основная цель проверки – соблюдение управляющими организациями требований по зимней уборке придомовых территорий и кровель многоквартирных домов, а также их содержания. Был осмотрен ряд адресов, по итогам осмотров даны поручения управляющим организациям о принятии мер по устранению нарушений.

В период с 29 декабря 2024 года по 4 февраля 2025 года ГАТИ осмотрено 5070 МКД в управлении 39 государственных, 139 частных управляющих компаний и 310 ТСЖ во всех районах Петербурга.

Выявлены нарушения требований по зимней уборке придомовых территорий в 1428 МКД (28%), по результатам осмотров объявлено 41 предостережение. Контроль устранения нарушений осуществляется администрациями районов и Инспекцией.

Также инспекторы ГАТИ проверят более 20 бизнесменов на соблюдение правил зимней уборки.

Фото: Piter.tv (архив)