Петербург 14 января останется на северной переферии антициклона

Температура воздуха по-прежнему остается на 7-8 градусов выше климатической нормы.

Во вторник, 14 января, Петербурге останется на северной переферии антициклона. Об этом в Facebook сообщил специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Именно этот антициклон удержит над городом не плотные облачные поля, осадков при этом не предвидится. Температура воздуха по-прежнему остается на 7-8 градусов выше климатической нормы. В течение дня в Петербурге будет до +2..+4 градусов, в Ленинградской области – до 1..+4 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что соответствует норме.

Самая низкая температура в Петербурге 14 января была зафиксирована в 1968 году, тогда столбик термометра опустился до -31 градуса, самым теплым этот день был в 2005 году – плюс 5 градусов.

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