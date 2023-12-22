Подачу горячей воды ограничат в 778 домах на юго-западе Петербурга

Проверкам подвергнутся 16 улиц, 7 проспектов, а также небольшой участок Петергофского шоссе и Брестский бульвар.

В среду, 3 апреля, жители Кировского и Красносельского районов ожидают проведение испытаний со стороны АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Одной из задач является проверка на максимальную температуру 365 км теплосетевых коммуникаций. Это позволит выявить самые изношенные участки теплотрассы.

Испытания затронут 778 жилых домов, в которых временно будет ограничена подача горячей воды. Кроме того, в течение одного дня будет отключено отопление в 113 детских учреждениях и 21 медицинском учреждении.

Проверкам подвергнутся 16 улиц, 7 проспектов, а также небольшой участок Петергофского шоссе и Брестский бульвар. Горожан призывают быть осторожными из-за возможных прорывов труб.

Ранее мы сообщили о том, что в квартирах петербуржцев начнёт холодать.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"