В квартирах петербуржцев начнёт холодать

Чтобы не было нагрузок на трубопроводы, идёт плавная и заблаговременная корректировка подачи тепла.

"ТЭК СПб" и "Теплосеть Санкт-Петербурга" начали регулировать параметры подачи теплоносителя для комфорта потребителей. Об этом рассказали в пресс-службах предприятий.

При изменении среднесуточной температуры наружного воздуха на 1 градус температура теплоносителя в среднем повышается или понижается на 3 градуса. Чтобы не было нагрузок на трубопроводы, идёт плавная и заблаговременная корректировка подачи тепла.

При этом предприятия подают теплоноситель до ввода в дома. Если жильцам кажется, что отопления всё же недостаточно или избыточно, нужно обратиться в свою УК.

В 2023 году ГУП "ТЭК СПб" с помощью беспилотников предотвратило 240 дефектов на тепловых сетях. В частности, в Приморском районе дроны позволили не допустить развитие дефекта на трубе, снабжающей теплом и горячей водой школу №579 на проспекте Авиаконструкторов. Ненадежные участки трубопровода заменили на новые.

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