Автомобиль такси перевернулся на перекрестке улицы Гастелло и Московского проспекта

Водитель поворачивал с третьего ряда перед нами, резко затормозил и едва не спровоцировал аварию с участием четырех машин.

Утром в пятницу, 4 апреля, на юге Петербурга произошла серьезная авария — автомобиль такси перевернулся на крышу. Об этом сообщили свидетели в соцсетях.

Столкновение автомобилей произошло в Московском районе, на перекрестке улицы Гастелло и Московского проспекта. Машина лежит на крыше прямо перед пешеходным переходом, неподалеку стоит другая белая иномарка.

Очевидцы аварии поделились подробностями: Водитель поворачивал с третьего ряда перед нами, резко затормозил и едва не спровоцировал аварию с участием четырех машин.

Информация о наличии пострадавших уточняется.

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