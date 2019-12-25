Петербуржец получил 1,5 года колонии за комментарий о мятеже ЧВК "Вагнер"

Василеостровский районный суд Петербурга приговорил Федора Зайцева к 1 году и 6 месяцам колонии-поселения за комментарий.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Федора Зайцева к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Поводом для уголовного дела стал комментарий, который мужчина разместил в мессенджере во время событий, связанных с вооруженным мятежом ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года. Об этом 7 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Согласно материалам дела, 24 июня 2023 года Зайцев находился на территории учебного центра Санкт-Петербургского Горного университета и оставил комментарий в чате под публикацией о мятеже. Суд пришел к выводу, что в тексте содержались признаки побуждения к насильственным действиям в отношении граждан России, в том числе военнослужащих и представителей государственной власти.

Мужчина признал вину. Помимо срока в колонии-поселении, суд на 2 года запретил ему администрировать сайты в интернете. Также у Зайцева конфисковали 10 тыс. руб., которые были признаны эквивалентом стоимости ноутбука, использованного при совершении преступления.

Уголовное дело рассматривалось по ч. 2 ст. 280 УК РФ о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Вооруженный мятеж, связанный с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, произошел 23–24 июня 2023 года. В ходе событий погибли российские военнослужащие. По данным, приведенным в исходных материалах, 10 человек находились на борту самолета Ил-22, еще 2 были членами экипажа вертолета Ка-52.

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