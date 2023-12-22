Трём сотрудникам полиции предъявили обвинение в организации незаконной миграции

По этому же уголовному делу проходят два местных жителя.

Петербурге предъявлено обвинение пяти лицам, включая сотрудников полиции, в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по СПб.

Ранее сообщалось о возбуждении двух уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

По версии следствия, члены двух организованных преступных групп в 2023 году создали условия для незаконно пребывания в Курортном районе не менее 400 иностранных граждан, путем их фиктивной регистрации и продления сроков регистрации в жилых помещениях. Соучастники получили преступный доход в размере не менее 5 миллионов 790 тысяч рублей.

Предъявлено обвинение начальнику отдела тылового обеспечения УМВД России по Приморскому району, двум старшим инспекторам отдела по вопросам миграции ОМВД России по Курортному району, а также двум местным жителям. Следствием возбуждено ходатайство об избрании всем обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб