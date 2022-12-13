Гендиректора петербургской фирмы задержали по делу о плохой уборке снега в МО "Звёздное"

Работы выполнялись некачественно, хотя компания получила всю сумму.

В Петербурге следователи в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при выполнении работ по благоустройству задержали 45-летнего гендиректора коммерческой фирмы.

По данным следствия, 26 декабря 2020 года между МО "Звёздное" и коммерческой компанией был заключен контракт на выполнение работ по благоустройству. В том числе на уборку снега в период с 1 января по 31 декабря 2021 года. Сумма контракта составила более 20 миллионов рублей.

Работы выполнялись некачественно, хотя компания получила всю сумму. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Подозреваемый гендиректор задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее в Петербурге бдительный сотрудник банка предотвратил мошенничество в отношении 89-летней пенсионерки.

Фото: Piter.tv (архив)