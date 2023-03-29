Международный фестиваль "Молодежь. Театр. Фест" стартовал в Петербурге

За восемь дней фестиваля покажут 20 спектаклей российских и зарубежных коллективов.

В Петербурге 22 мая начался XXVI Международный театральный фестиваль "Молодежь. Театр. Фест". Организатор мероприятия – Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева, основной площадкой станут это культурное учреждение и "Балтийский дом", Молодежный театр на Фонтанке, Театр имени Ленсовета, театр "На Литейном", рассказали в Смольном.

За восемь дней фестиваля покажут 20 спектаклей российских и зарубежных коллективов из Турции, Туниса, Белоруссии, Бразилии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Венгрии и других. Ожидаются постановки по классическим и современным пьесам, премьеры и новые прочтения известных произведений. Откроет фестиваль спектакль "Лето Господне" Российского академического молодежного театра.

Кроме того, состоятся мастер-классы, театральные лаборатории, международный круглый стол с участием директоров крупнейших фестивалей и творческие встречи с режиссерами.

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Фото: pxhere