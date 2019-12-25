Мероприятия по спортивной медицине прошли в Петербурге и Сочи

Участниками конференции в Северной столице активно обсуждались новейшие технологии в лечении травм и дефицит кадров младшего медицинского персонала.

В двух российских городах, Петербурге и Сочи, состоялись крупные события в сфере спортивной медицины: двенадцатая международная научно-практическая конференция памяти профессора Александра Владимировича Зимина и форум "СПОРТМЕДФОРУМ-2025". Эти мероприятия привлекли свыше тысячи специалистов и врачей из различных регионов России и зарубежья, став крупнейшими по географическому охвату в нашей стране.

Руководитель НОИ "ММЦ" Мария Фомина подчеркнула важность формирования научной и практической среды, а также постоянного повышения квалификации медицинских работников для улучшения качества оказания медицинской помощи спортсменам.

Главный врач медицинского департамента Континентальной хоккейной лиги Асхаб Гаджиев отметил необходимость эффективного восстановления пациентов после спортивных травм, поскольку своевременная и качественная реабилитация способствует быстрому возвращению спортсмена к тренировочному процессу.

Научный куратор сочинского форума, заместитель руководителя спортивного направления "СпортМедКлиника" Геннадий Загородный подчеркнул значимость обмена знаниями и опытом среди профессионалов отрасли, несмотря на конкуренцию между спортивными организациями.

Участниками конференции в Северной столице активно обсуждались новейшие технологии в лечении травм и дефицит кадров младшего медицинского персонала. Руководитель секции травматологии петербургской клиники "ММЦ" Дмитрий Савицкий обратил внимание на важную роль сестринского ухода и правильной организации восстановительного периода после операций.

Мастер спорта международного уровня, представительница национальной команды по биатлону Лариса Куклина напомнила, что профессиональный спорт сопряжен с повышенными рисками для здоровья, поэтому взрослым важно внимательно относиться к состоянию юных атлетов, реагируя на любые признаки возможных проблем со здоровьем.

Завершением мероприятий стал форум "Здоровье. Спорт. Будущее: диалог ради безопасности", прошедший в клинике высоких медицинских технологий "Белоостров" Ленинградской области накануне Дня защиты детей.

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Фото: пресс-служба ГК "ММЦ"