Гости Петербургского международного газового форума оформили 693 карты болельщика

Центры госуслуг Петербурга предоставляют услугу оформления карты болельщика с июля 2022 года.

С 8 по 11 октября посетители Петербургского международного газового форума оформили 693 карты болельщика с помощью мобильных офисов МФЦ. Карты болельщика доступны не только для граждан России, но и для иностранцев, что было особенно полезно для участников международного события.

Карта болельщика представляет собой электронный персональный документ, позволяющий участвовать в спортивных соревнованиях, покупать билеты и посещать матчи Российской футбольной Премьер-Лиги.

Центры госуслуг Петербурга предоставляют услугу оформления карты болельщика с июля 2022 года. За это время в городских МФЦ было оформлено 274 069 таких карт.