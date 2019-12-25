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Гости Петербургского международного газового форума оформили 693 карты болельщика
Сегодня, 9:59
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Гости Петербургского международного газового форума оформили 693 карты болельщика

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Центры госуслуг Петербурга предоставляют услугу оформления карты болельщика с июля 2022 года.

С 8 по 11 октября посетители Петербургского международного газового форума оформили 693 карты болельщика с помощью мобильных офисов МФЦ. Карты болельщика доступны не только для граждан России, но и для иностранцев, что было особенно полезно для участников международного события.

Карта болельщика представляет собой электронный персональный документ, позволяющий участвовать в спортивных соревнованиях, покупать билеты и посещать матчи Российской футбольной Премьер-Лиги.

Центры госуслуг Петербурга предоставляют услугу оформления карты болельщика с июля 2022 года. За это время в городских МФЦ было оформлено 274 069 таких карт.

Ранее мы сообщили о том, что приложение "Госуслуги.Дом" скачали 15 тыс. жителей Ленобласти.

Фото: СПБ ГКУ "МФЦ" 

Теги: газовый форум, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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