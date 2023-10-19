В Красном Селе горела баня

На место случившегося прибыли 11 спасателей и две спецмашины.

В Красносельском районе произошел пожар. В СНТ "Северная Верфь" горела баня. Инцидент случился сегодня утром, 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:08. Во время пожара полностью сгорела рубленая, крытая шифером баня размером 5х6 метров.

На место случившегося прибыли 11 спасателей и две спецмашины. В 11:37 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv