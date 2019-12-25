Доменную зону спб.рф запустили в России

Домен с наименованием Северной столицы был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

В России стартовала регистрация и реализация интернет-адресов в новейшей доменной зоне на кириллице — спб.рф. Это уже второй региональный домен на русском языке за последнее десятилетие (первым был .москва), пишет spb.aif.ru.

Домен с наименованием Северной столицы был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Первыми обладателями адресов в новой доменной зоне стали официальный сайт Петербурга (город.спб.рф) и фонд "Росконгресс", который выступает в роли организатора ПМЭФ (форум.спб.рф.).

После запуска кириллической доменной зоны жители Петербурга получат возможность выбирать привлекательные интернет-адреса для местного бизнеса.

Национальная зона .рф появилась в 2010 году и стала первой на кириллице. На сегодняшний день в ней зарегистрировано 777 тысяч адресов, включая правительственный адрес правительства.рф и президентский адрес президент.рф. За 30 лет существования зоны .ru она практически полностью исчерпала свои ресурсы по удобным и коротким адресам.

Ранее мы сообщили о том, что забег "Навстречу Играм дружбы" состоялся в рамках ПМЭФ.

Фото: Pxhere