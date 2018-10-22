Петербуржцам рассказали, чем можно кормить птиц зимой

Специалисты рекомендуют устанавливать кормушки для мелких видов, таких как воробьи и синицы, и избегать кормления птиц потенциально вредными продуктами.

Сегодня комитет по природопользованию Санкт-Петербурга напомнил горожанам о важности правильного подхода к подкормке птиц зимой. Как пишет "Петербургский дневник", cпециалисты рекомендуют устанавливать кормушки для мелких видов, таких как воробьи и синицы, и избегать кормления птиц потенциально вредными продуктами.

Среди рекомендованных продуктов питания для птиц указаны очищенные или расколотые орехи, замороженные или сушёные ягоды рябины, свежие яблоки, смеси зерновых культур для канареек и попугаев, несоленое свиное сало, сырой арахис и пшено просо.

Не следует предлагать птицам жареные, солёные и сладкие орехи, остатки пищи со стола, острые, соленые и копчёные продукты, а также черный ржаной хлеб и жареные, испорченные или заплесневелые семечки подсолнуха и зерновые смеси.

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