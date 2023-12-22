Завод АГР в Петербурге выпустил три тыс. автомобилей Solaris за I квартал

На предприятии задействовано более 240 промышленных роботов, работающих под руководством опытных специалистов.

За I квартал 2024 года петербургский завод АГР, ранее выпускавший автомобили Hyundai, произвёл три тыс. единиц модели Solaris. На конвейере предприятия собираются четыре модели данного бренда: седаны Solaris HS и Solaris KRS, компактный кроссовер Solaris HC и кросс-хэтчбек Solaris KRX. Подробности приводит пресс-служба предприятия.

Производство линейки автомобилей Solaris началось в Петербурге 22 февраля. Первую партию отправили 11 марта в дилерские центры Москвы, Петербурга, Поволжья, Кавказа, Урала, Сибири и других регионов РФ. "Автомобильный завод АГР" функционирует в режиме полного производственного цикла. На предприятии задействовано более 240 промышленных роботов, работающих под руководством опытных специалистов.

Как подчеркнул генеральный директор ООО "АГР" и ООО "Автомобильный завод АГР" Алексей Калицев, во втором квартале этого года мы планируется увеличить объём производства и поставок автомобилей петербургского завода.

Ранее мы сообщили о том, что специалисты из Калуги приехали на бывший завод Hyundai в Петербурге.

Фото: Пресс-служба AGR