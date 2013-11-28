В Петербурге "альпинист-домушник" забрался в квартиру по строительным лесам и украл наушники

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Вечером в субботу, 17 августа, в отделение полиции Центрального района обратился 23-летний молодой человек, занимающий должность старшего разработчика мобильных приложений в коммерческой фирме. Он заявил, что в ночь на 17 августа неизвестный проник в его квартиру в доме 24 по Загородному проспекту через открытое окно, используя строительные леса. Преступник украл наушники марки Apple, после чего скрылся.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 18 августа в результате оперативно-розыскных мероприятий возле дома 24 по Загородному проспекту был задержан 31-летний безработный житель Сестрорецка, подозреваемый в совершении данного преступления.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка лишилась смартфона после встречи с онлайн-знакомым.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")