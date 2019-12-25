Прокуратура Ленобласти проверяет ход ремонта дорог между Киришами и Гляжево

Прокуратура Ленинградской области проверяет ход работы над ремонтом дорог в Киришиском районе. Пока оснований для принятия мер обнаружено не было.

Киришской городской прокуратурой проводится проверка качества выполняемых работ в рамках государственного контракта на ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Зуево – Новая Ладога". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

По данным ведомства, до 05 сентябряпланируется произвести ремонт участка дороги между городом Кириши и поселкам Глажево.

В ходе проверки будет дана оценка соответствию объемов выполненных работ условиям контракта. При наличии оснований будет принят комплекс меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что Ленобласть перед началом учебного года обустраивает пешеходные переходы.

Фото: прокуратура Ленобласти